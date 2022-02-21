حين يكون المواطنُ مُداناً وإن ثبتت براءته -هوشيار زيباري

2022/02/21 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُجدَ‭ ‬القضاءُ‭ ‬منذ‭ ‬سالف‭ ‬العصر‭ ‬ليكون‭ ‬ملاذَ‭ ‬الافراد‭ ‬وموئلهم،‭ ‬اليه‭ ‬يركن‭ ‬المظلومون‭ ‬وفي‭ ‬ظلاله‭ ‬يحتمي‭ ‬المغبونون‭ ‬حين‮ ‬‭ ‬تسلب‭ ‬حقوقهم‭ ‬ويُفترى‭ ‬عليهم،‭ ‬ولقد‭ ‬أوكلت‭ ‬مختلف‭ ‬نظم‭ ‬الحُكم‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬انواعها‭ ‬الى‭ ‬مؤسسة‭ ‬القضاء‭ ‬مهمة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬واسندت‭ ‬اليها‭ ‬واجب‭ ‬انصاف‭ ‬المواطنين‭ ‬ورد‭ ‬المظالم‭ ‬اليهم‭ ‬وجعلت‭ ‬للقضاء‭ ‬الكلمة‭ ‬العليا‭ ‬والقول‭ ‬الفصل،‭ ‬فلا‭ ‬رادّ‭ ‬لحكمه‭ […]

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