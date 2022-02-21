البنك المركزي العراقي: تغيير سعر صرف الدينار بفترة قصيرة يقود لركود وتقلبات

2022/02/21 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان بدأت‭ ‬الضجة‭ ‬السياسية‭ ‬إزاء‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدولار‭ ‬بالخفوت‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬فيما‭ ‬انخفض‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬وندر‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬طوال‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬جاء‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ما‭ ‬كشفه محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬غالب‭ ‬مخيف،‭ ‬الأحد،‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬اجتماعه‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬مناقشة‭ ‬ملفات‭ ‬هامّة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ […]

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