العراق يدعو ايران الى تفعيل قانوني لاتفاقية 1975

2022/02/21 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم‭ ‬الاعرجي‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬امس ‭ ‬بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال عبر‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬الاحد‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬تفعيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬العراق‭ ‬وايران‭ ‬للعام‭ ‬‮١٩٧٥‬‭ ‬لمنعة‭ ‬البلدين‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬اعرب‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله،‭ ‬بالجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الحوار‭ ‬السعودي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭.‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خلال‭ […]

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