القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات في ميسان

2022/02/21 | 01:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، القاء القوات الامنية في محافظة ميسان القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “شرطة محافظة ميسان وبعملية نوعية وحسب معلومات استخبارية وبعد نصب كمين ضمن سيطرة الخمس الواقعة بين ناحية الاصلاح والسلام تمكنت من القاء القبض على اثنين […]

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