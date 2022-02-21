روسيا وأوكرانيا.. اتهامات متبادلة قد تشعل الحرب في أي لحظة

2022/02/21 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة كما يبدو لجذب مزيد من التأييد لقضية بلاده، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي زعماء العالم لعدم تحالفهم بقوة أكبر مع بلاده خلال مداخلته في المؤتمر الأمني السنوي في ميونيخ.

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