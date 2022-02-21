الزراعة: عدم تحديد وزارة الموارد للحصة المائية قد يؤدي لإرباك الخطة الصيفية

2022/02/21 | 01:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن هذا الأمر يؤدي لعزوف الفلاحين عن الزراعة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الزراعة، أن عدم تحديد الحصة المائية من قبل وزارة الموارد المائية يربك الخطة الزراعية لموسم الصيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للقناة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "وزارة الموارد المائية لم تفصح عن كمية المياه المخصصة للخطة الزراعية لفصل الصيف المقبل حتى الساعة".

وأضاف أنّ "عدم تحديد الحصة المائية يربك الخطة الزراعية لموسم الصيف"، مبينًا أنّ "الخطة الزراعية تطلق في شهر أيار من كل عام".

وتابع أن "هنالك تخوفًا لدى الفلاحين من عدم تحديد الحصة المائية للموسم المقبل وهذا الأمر قد يؤدي لعزوف بعضهم عن الزراعة".

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