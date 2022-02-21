منصة ترامب للتواصل الاجتماعي تنطلق هذا الأسبوع

2022/02/21 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستطلق الشبكة الاجتماعية الجديدة لدونالد ترامب "تروث سوشل" تدريجيا هذا الأسبوع، وستكون "جاهزة للتشغيل بشكل كامل" بحلول نهاية مارس، بعد أكثر من عام على منع الرئيس الأميركي السابق من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

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