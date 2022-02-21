2022/02/21 | 02:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستعاد أتلتيك بيلباو توازنه في الليجا بعد أن حسم ديربي الباسك على حساب جاره ريال سوسييداد، بانتصار كاسح برباعية دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد ضمن الجولة الـ25 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وعلى ملعب (سان ماميس)، انتهت الـ45 دقيقة الأولى بنتيجة بيضاء، في الوقت الذي أهدر فيه قائد بيلباو ونجم الفريق، إيمر مونيايين، ركلة جزاء في الدقيقة 32.انتظر "أسود الباسك" حتى الدقيقة 68 من أجل الانقضاض على المباراة وحسمها في غضون 12 دقيقة، أولا بهدفين متتاليين في الدقيقتين 68 و72 بفضل دانييل فيفيان وأويهان سانسيت على الترتيب، ثم بالهدف الثالث و"قتل" المباراة في الدقيقة 80 بتوقيع النجم إينياكي ويليامز.وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة، أصلح مونيايين خطأه بإهدار ركلة جزاء واختتم الأمسية بالهدف الرابع.وبالنتيجة هذه يحقق أتلتيك أكثر من فائدة، أولها أنه استعاد نغمة الانتصارات في المسابقة بعد خسارة الجولة الماضية أمام مايوركا (3-2).كما أن الفريق عاد ليتفوق في مواجهات الديربي من جديد، حيث أن آخر فوز له بشكل عام، وفي ملعبه تحديدا، يعود إلى أغسطس/آب 2019 بثنائية نظيفة، ومن بعدها حقق سوسييداد انتصارين متتاليين، ثم تعادل الفريقان في آخر مباراتين بنفس النتيجة (1-1).ورفع الفوز رصيد بيلباو إلى 37 نقطة في المركز الثامن، ليبتعد بفارق نقطة خلف سوسييداد الذي تجرع خسارته الأولى بعد 5 مباريات، عندما سقط في عقر داره أمام فياريال (1-3) في ديسمبر/كانون أول الماضي، وله مباراة مؤجلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلباو يسحق سوسييداد برباعية في الديربي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلباو يسحق سوسييداد برباعية في الديربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).