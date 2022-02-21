الأزمة الأوكرانية.. بايدن يبحث مع ماكرون جهود ردع روسيا

2022/02/21 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "الدبلوماسية وجهود الردع" مع روسيا، بعد ساعات من اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن القومي، وفق البيت الأبيض.

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