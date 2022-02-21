2022/02/21 | 03:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي أن المعلومات الاستخبارية الأمريكية حول "نية روسيا غزو أوكرانيا خلال أيام" قوية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اتخذ قراره".ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن هاريس قولها للصحفيين أثناء استعدادها للعودة إلى الولايات المتحدة بعد يومين من الاجتماعات رفيعة المستوى في مؤتمر ميونيخ للأمن إن "المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن نوايا روسيا غزو أوكرانيا في غضون أيام قوية".وأضافت: "بوتين اتخذ قراره..إنها مسألة وقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاريس: غزو روسيا لأوكرانيا مسألة وقت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاريس: غزو روسيا لأوكرانيا مسألة وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).