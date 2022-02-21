7 آذار.. إعلان تشكيلة المنتخب

2022/02/21 | 05:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح الرياضي

علمت “الصباح الرياضي “ من مصدر في اتحاد اللعبة، أن الجهاز الفني الجديد المشرف على تدريب منتخبنا الوطني حدد السابع من الشهر المقبل موعدا للإعلان عن تشكيلة أسود الرافدين، التي ستنتظم في معسكر داخلي يقام في بغداد للفترة من الحادي عشر ولغاية الثاني العشرين من الشهر ذاته، تأهبا للمباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر القادم، لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من التَصفيات الآسيوّية المؤهلة إلى كأس العالم، من أجل الحصول على بطاقة الملحق بين صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية في القارة، على أن يلاقي الفائز من هاتين المباراتين خامس أميركا الجنوبية، لتحديد المتأهل الأخير لبطولة كأس العالم 2022 .

وأضاف المصدر أن “المدرب عبد الغني شهد وطاقمه المحلي المساعد دوّنوا العديد من الملاحظات الفنية على أداء لاعبي الدوري من الذين شاركوا مع المنتخب خلال المباريات السابقة في التصفيات المونديالية، لاسيما بعد الإشارات الواضحة التي صدرت من شهد أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم فيه تقديمه إلى وسائل الإعلام، إزاء تشابه واجبات المراكز والخصائص المهارية والبدنية لبعض اللاعبين، وتطبيق ذات الأدوار الوظيفية التكتيكية، إذ يسعى إلى مراقبة اللاعبين الذين يجيدون الاحتفاظ الجيد بالكرة، والتمرير المستمر لحظة الشروع ببناء اللعب، ولديهم القدرة على عمل الحلول الفردية المهارية في الاختراق، والتمركز بين خطوط اللعب، إذ لا تزال مفكرته تراقب وتتابع مباريات دوري الكرة، قبل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لأسود الرافدين في السابع من شهر آذار المقبل « .

إلى ذلك، يدرس المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة إمكانية “تمديد مؤقت” لعقد رعاية شركة أمبرو البريطانية للملابس والمعدات الرياضية وتجهيز منتخبنا الوطني فقط في مباراتي الإمارات وسوريا ضمن التَصفيات الآسيوّية المؤهلة إلى كأس العالم، بالإضافة إلى المنتخب الأولمبي الذي تنتظره مشاركة رسمية في بطولة الإمارات الدولية التي ستقام في مدينة دبي بداية شهر آذار المقبل، وتشرف على تنظيمها شركة ايسات سبورت السويدية، إلى جانب منتخبات الأرجنتين، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والسعودية، وأوزبكستان، وتايلاند، وأخيراً فيتنام « .

وتأتي خطوة اتحاد اللعبة بسبب ضيق الوقت وعدم التوصل إلى أي اتفاق رسمي مع أي شركة رعاية أخرى خاصة بتجهيز المنتخبات الوطنية بالملابس الرياضية لتحل محل شركة أمبرو، التي لم تجدد عقدها مع الاتحاد العراقي الذي بلغ نحو 1.1 مليون دولار، بالإضافة إلى تزويد أندية الدوري العراقي الممتاز والدرجة الأولى بـ 3 آلاف كرة بتصميم 2021 كما قدمت بعض الامتيازات الأخرى.

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