درجال يعبر عن ثقته بنجاح مشروع أكاديمية البطل

2022/02/21 | 05:27 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح الرياضي

عبر وزير الشباب والرياضة عن ثقته بنجاح مشروع أكاديمية البطل، الذي سيكون من أهم المشاريع التي تسهم في صناعة بطل أولمبي قادر على تمثيل العراق في المحافل الدولية، بالشكل الذي تتمناه جماهيرنا الرياضية.

وقال عدنان درجال خلال لقائه أمس الأحد عددا من الاتحادات الرياضية المنضوية ضمن مشروع أكاديمية البطل، وهي (ألعاب القوى، رفع الأثقال، الكانوي، التجذيف، القوس والسهم، المصارعة، الملاكمة، الجودو، المواي تاي)، إن تكاتف الجميع والحرص ودقة المتابعة المشتركة، والعمل بشكل مهني واحترافي من أجل صناعة بطل أولمبي في مختلف الألعاب، تسهم بشكل كبير برفع اسم العراق عاليا وهذا هو أهم وأكبر الأهداف.



وأكد أن هذا المشروع هو مشروع وطن، ويمثل كل العراق، وسنعمل بكل همة لكي يكون مصنعا وأنموذجا رياضيا رائعا يحتذى به ويحتضن الأبطال، مع مراعاة جميع الاحتياجات وتوفير السكن والطعام وأماكن التدريب، لخلق أبطال رياضيين على مستوى عال يحققون إنجازات أولمبية وعالمية.

وشدد درجال على الاتحادات بضرورة العمل السليم والتخطيط الممنهج والمدروس والاختيار الصحيح الذي يضمن صناعة أبطال.

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