2022/02/21 | 06:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3tmuYCoCSR8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل هناك تكافؤ في فرص العمل بين الجنسين في العراق؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل هناك تكافؤ في فرص العمل بين الجنسين في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).