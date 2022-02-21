لإنقاذ اقتصاد أفغانستان المنهار.. طالبان تتجه نحو القطاع الخاص

2022/02/21 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لبلد كانت المساعدات الأجنبية تمثل نحو 40 بالمئة من وارده القومي الإجمالي فإن العقوبات التي تلقتها أفغانستان بعد سقوطها بيد حركة طالبان جعل اقتصادها يعاني بشكل كبير.

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