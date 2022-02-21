ناجلسمان : تغيير طريقة اللعب وراء الفوز الكبير

2022/02/21 | 07:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع أثنى مدرب بايرن ميونخ، جوليان ناجلسمان، على أداء فريقه الدفاعي خلال فوزه على جرويتر فورت (4-1)، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني.وقال ناجلسمان: " في النهاية كان فوزنا مستحقاً، وكان مهماً بالتأكيد في ظل المنافسة على اللقب " ، مشيراً الى " اعتماده في الشوط الأول على طريقة (4-2-3-1)، حيث عاد اللاعبون للعب في مواقعهم مجدداً، بخلاف ما حدث في المباريات الأخيرة ".واعتبر ناجلسمان أن " فريقه قدم أداءً دفاعياً جيداً من جميع النواحي، رغم اهتزازه قليلاً بعد استقباله هدفاً في الشوط الأول ".وأردف ناجلسمان: " قمنا بتغيير الطريقة بين الشوطين، ولهذا عدنا بشكل رائع في أول 20 دقيقة بعد الاستراحة، حيث تمتعنا بقوة هائلة، وأرسلنا الكثير من الكرات إلى منطقة الجزاء، وكان حضورنا طاغياً فيها ".المصدر/ كورة

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