2022/02/21 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع موقع بلومبرغ الاقتصادي أن تقوم شركة آبل بإطلاق كومبيوتر "ماك" جديد خلال مارس المقبل، ضمن حدثها الإعلامي الأول لعام 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر آبل المقبل.. توقعات حول الأجهزة الجديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر آبل المقبل.. توقعات حول الأجهزة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).