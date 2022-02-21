مدرب دورتموند : يوضح اسباب بكاء لاعبه المصاب

2022/02/21 | 07:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع طمأن مدرب بوروسيا دورتموند، ماركو روزه، جماهير فريقه بشأن حالة اللاعب الأمريكي الشاب، جيوفاني رينا ،عقب تعرضه لانتكاسة جديدة خلال مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الألماني.وشارك رينا اليوم لأول مرة في التشكيلة الأساسية لدورتموند، منذ آب الماضي، لكنه اضطر للخروج من الملعب باكيا بعد 27 دقيقة فقط بسبب الإصابة، دون أن يؤثر ذلك على نجاح فريقه في تحقيق فوز كاسح بسداسية نظيفة.وقال روزه ان " رينا سيعود قريباً، وسيحظى بكامل الدعم من كل عناصر الفريق " ، موضحاً " ان سبب بكاء صاحب الـ19 عاماً طول مدة غيابه عن الملاعب، وتعرضه لإصابة جديدة بمجرد عودته..إنه أمر مرير للغاية ".المصدر/ كورة

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