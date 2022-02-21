الذكرى 11 لانتفاضة 20 فبراير: محاولات الطمس.. - حسن أحراث

2022/02/21 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث لا حديث اليوم سوى عما يسمى ب"حركة" 20 فبراير.



ويمكن الرجوع إلى أغلب الإعلانات من خلال المجموعات الإلكترونية (الفايسبوك والواتساب...)، لنجد لازمة "تخليد انطلاق حركة 20 فبراير".



ونعلم جميعا أن انتفاضة 20 فبراير في وادي و"حركة" 20 فبراير في وادي أخرى.لماذا يا ترى هذا الإلحاح على إبراز "الحركة" على حساب الانتفاضة؟!!إن الأمانة التاريخية والنضالية وحتى الأخلاقية تفرض الحديث أولا عن انتفاضة 20 فب ......





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