كُفِّي اللومَ... نصٌّ شعري - مديح الصادق

2022/02/21 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديح_الصادق كُفِّي اللومَ...



أرجوكِ؛ فإنِّيبِحرفِكِ الساحرِ مأخوذاً دُهشْتعليهِ ما توجَّبَ مِن فيضِ اليراعِوما يستحِّقُ مِنِّي آثاراً ترَكت على طبقٍ مِن الماسِ قدَّمتُهُلِناسِي، وزوّارِ مَحفلِيجعلتُ ممّا نظمْتِ زهراً، وجواهرَعلى صوامعِ العشّاقِ في الأرضِ وحيثُ يسكبونَ رحيقَهُم، نثرْتفي بحرِ عينَيكِ وجدْتُ قِبلتيوصفِّ اللؤلؤِ إذْ تُشرقُ الشفتانِتضجُّ الدماءُ على ......





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