2022/02/21 | 08:07 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا عن مقتل مدنيين اثنين، اليوم الاثنين، خلال قصف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو أراضي الجمهورية.
وبحسب بيان للسلطات في الجمهورية: “أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار تسع مرات على المناطق السكنية بقذائف 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وخلال القصف قُتل مدنيان، ودمر مبنى سكني بالكامل”.
يذكر أن مدنيين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوغانسك: مقتل شخصين خلال قصف للقوات الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبحسب بيان للسلطات في الجمهورية: “أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار تسع مرات على المناطق السكنية بقذائف 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وخلال القصف قُتل مدنيان، ودمر مبنى سكني بالكامل”.
يذكر أن مدنيين […]
ظهرت المقالة لوغانسك: مقتل شخصين خلال قصف للقوات الأوكرانية أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوغانسك: مقتل شخصين خلال قصف للقوات الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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