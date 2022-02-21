لوغانسك: مقتل شخصين خلال قصف للقوات الأوكرانية

2022/02/21 | 08:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا عن مقتل مدنيين اثنين، اليوم الاثنين، خلال قصف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو أراضي الجمهورية.وبحسب بيان للسلطات في الجمهورية: “أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار تسع مرات على المناطق السكنية بقذائف 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وخلال القصف قُتل مدنيان، ودمر مبنى سكني بالكامل”.يذكر أن مدنيين […]

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