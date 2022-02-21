دراسة: دواء الإيفرمكتين غير فعال للوقاية من أعراض كورونا الشديدة

2022/02/21 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديد أن عقار الإيفرمكتين غير فعال في الوقاية من الأعراض الشديدة عند الإصابة بمرض كوفيد -19، الناتج عن فيروس كورونا، بحسب ما نقله تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" عن مجلة الجمعية الطبية الأميركية (JAMA).

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