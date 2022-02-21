3 أخطاء فادحة تمنع إنقاص الوزن

2022/02/21 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عملية التخلص من الوزن الزائد مرهقة للغاية، وتستغرق بالفعل وقتا طويلا للغاية، وإن كان الشخص المعني صاحب همة ضعيفة فيصاب بخيبة أمل سريعة، إن لم يطرأ عليه تطورا ملموسا.يقول 4 من خبراء الصحة لموقع (shefinds) إن هناك أخطاء شائعة يرتكبها الأشخاص، الذين يبادرون إلى إنقاص وزنهم عبر التمارين البدنية في الصالات الرياضية […]

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