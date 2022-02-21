2022/02/21 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر أمريكية، أن واشنطن أعدت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيتم تفعيلها في حال تعرضت أوكرانيا لغزو.وذكرت وكالة “رويترز” عن مصادر، اليوم الاثنين، أن الحديث يدور عن حزمة عقوبات “أولية” ضد روسيا، لن يتم تفعيلها إلا في حالة “غزو” أوكرانيا.وتهدف العقوبات هذه، بحسب وسائل إعلام […]

ظهرت المقالة واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).