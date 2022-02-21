تراجع أسعار النفط مع قمة أوكرانيا واتفاق نووي إيران

2022/02/21 | 08:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل خطة لعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، واحتمالات إبرام اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية الأسبوع المقبل.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان اليوم، إنه عرض على الزعيمين قمة بشأن "الاستقرار الأمني والاستراتيجي في أوروبا"، وقال البيت الأبيض إن بايدن وافق على الاجتماع "من حيث المبدأ" ولكن فقط "إذا لم يحدث غزو".

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 90.91 دولاراً في الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت أكثر من دولار واحد عن 95.00 دولاراً في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى منذ يوم الأربعاء.

وبالمثل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أو 0.45٪ إلى 89.78 دولارًا للبرميل بعد أن سجلت 92.93 دولارًا للبرميل.

وكانت أسواق النفط متوترة خلال الشهر الماضي وسط مخاوف من أن الغزو الروسي لجارتها قد يعطل إمدادات الخام ، لكن مكاسب الأسعار كانت محدودة بسبب احتمال عودة أكثر من مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني إلى السوق.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 "قريب للغاية".

وقال محللون إن السوق ما تزال ضيقة وأن أي إضافة للنفط ستساعد، لكن الأسعار ستظل متقلبة على المدى القريب حيث من المرجح أن يعود الخام الإيراني في وقت لاحق من هذا العام.

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