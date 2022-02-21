البيان رقم 0صفراللجنة الخفية, بقلم:إيل ويل - عبدالرؤوف بطيخ

2022/02/21 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ تظهر الأهمية السياسية والأخلاقية للتفكير فقط في تلك اللحظات النادرة في التاريخ عندما "تنهار الأشياء ؛ لا يمكن للمركز الصمود / مجرد الفوضى تنفجر على العالم" ، عندما "يفتقر الأفضل إلى كل القناعة ، بينما الأسوأ / ممتلئ من شدة العاطفة " في هذه اللحظات ، لم يعد التفكير شأنًا هامشيًا في الأمور السياسية.



عندما ينجرف الجميع دون تفكير بما يفعله ويؤمن به كل شخص آخر ، فإن أولئك الذين يعتقدون أنهم يبتعدون عن ......





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