القبض على متهم بحيازة الحبوب المخدرة في الديوانية

2022/02/21 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص بحوزته حبوب مخدرة في سيطرة الشامية.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مفارزها في سيطرة الشامية من القاء القبض على أحد الأشخاص القادمين من محافظة النجف الاشرف باتجاه الديوانية بعد أن وجد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة لحظة […]

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