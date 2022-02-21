2022/02/21 | 08:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد المتخصص بشؤون الطاقة، النائب السابق عباس العطافي، على ضرورة التوجه نحو الشركات الرصينة كسيمنز والشركات الصينية العاملة في مجال الكهرباء من اجل حل ازمة الطاقة في العراق، لافتا الى ان بعض عقود المحطات الغازية عليها الكثير من علامات الاستفهام.وقال العطافي لـ /المعلومة/، ان “العراق تعرض في الصيف الى استهداف أبراج الطاقة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطافي يشدد على ضروة التوجه نحو سيمنز والشركات الصينية لحل ازمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العطافي يشدد على ضروة التوجه نحو سيمنز والشركات الصينية لحل ازمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).