اسعار النفط تسجل تراجعاً جديداً في الاسواق العالمية

2022/02/21 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل خطة لعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، واحتمالات إبرام اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية الأسبوع المقبل.وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان اليوم، إنه عرض على الزعيمين قمة بشأن “الاستقرار الأمني والاستراتيجي في أوروبا”، وقال البيت الأبيض […]

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