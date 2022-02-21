بعد واقعة جدة.. السعودية تنشر بلاغا بشأن عقوبة

2022/02/21 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت النيابة العامة السعودية أن عقوبة إسقاط أو تحقير علم المملكة، بأي طريقة كانت، تصل إلى الحبس لمدة سنة واحدة، وذلك بحسب بلاغ نشرته عبر حسابها في تويتر.

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