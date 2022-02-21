خشان: الحكومة اتخذت من الدولار وسيلة للالتفاف على رواتب الموظفين 

2022/02/21 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… طرح النائب المستقل باسم خشان رؤيته بشأن تعويض المتضررين من قرار الحكومة بشأن رفع سعر صرف الدولار في الفترة الماضية، لافتا الى ان الحكومة اتخذت القرار للالتفاف على رواتب الموظفين واموال الفقراء.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “قرار رفع سعر صرف الدولار لم يكن قرارا مدروسا ولم يأت في الوقت المناسب له، […]

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