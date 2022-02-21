الشرطة الاتحادية تعتقل متهمين اثنين يتاجران بالقطع الأثرية النادرة غربي بغداد

2022/02/21 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الأثرية غربي بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “وفقاً لمعلومة استخبارية دقيقة وبعد عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول اثنين من المطلوبين بتهمة المتاجرة بالآثار وانتحال صفة، تمكّنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع […]

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