شاهده الآلاف..مقطع فيديو يرصد طائرات تصارع الرياح للهبوط بمطار لندن هيثرو وسط عاصفة

2022/02/21 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهووس الطائرات البريطاني جيري داير، يعلق في بث مباشر عبر قناته "Big Jet TV" عبر منصة "يوتيوب"، على هبوط الطائرات وسط العاصفة "يونيس" التي ضربت المملكة المتحدة.

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