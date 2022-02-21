وزارة المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط

2022/02/21 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع باشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين ، باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الحالي.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "دائرة المحاسبة باشرت اعتبارا من اليوم بتمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة لشهر شباط الحالي".ودعا البيان، "وحدات الانفاق التابعة للوزارات بمراجعة دائرة المحاسبة في مقر الوزارة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل".

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