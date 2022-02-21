مشاريع فروج اللحم تنتج أكثر من 829 ألف دجاجة في كربلاء

2022/02/21 | 09:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة منعت استيراد الدجاج من خارج البلاد.

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