الطائي يحذر من تأزيم الأوضاع داخل الوسط السياسي لزيادة حالة الانقسام

2022/02/21 | 09:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر المحلل السياسي صباح الطائي، من اختلاق ذرائع في الوسط السياسي بهدف تأزيم الأمور وزيادة الانقسام الحاصل بين بعض الكتل السياسية، لافتا الى ان اجهاض مشروع الفتنة في ميسان تبعها الترويج لذرائع أخرى لخلخلة الوضع السياسي.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “ماحصل في ميسان من حالة ارباك وتنفيذ عمليات اغتيال كان الهدف منها […]

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