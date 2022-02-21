2022/02/21 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على اربعة متهمين بينهم ارهابي في البصرة.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مفارز الشرطة في سيطرة الشهيد العقيد نصير عبد الجبار بمحافظة البصرة من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيًا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.وأضافت انه […]

ظهرت المقالة بينهم ارهابي..



القبض على 4 متهمين بقضايا مختلفة في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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