الصحة تشمل الأطفال من عمر 5 ـ 12 عاماً بلقاح كورونا

2022/02/21 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تتجه وزارة الصحة لشمول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 ـ 12 عاما باللقاحات المضادة لكورونا، بينما أكدت أن معظم الإصابات بالمتحور أوميكرون كانت خفيفة بالنسبة للملقحين.وقال مدير التحصين في الوزارة فراس جبار الموسوي في تصريح لـ”الصباح” اطلعت عليه/المعلومةو/ إن “الوزارة بذلت جهودا كبيرة في توفير اللقاحات، إذ وصلت 24 مليون جرعة إلى […]

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