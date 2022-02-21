2022/02/21 | 09:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد باشرت وزارة المالية ، اليوم الاثنين ، باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي .واستأنفت دائرة المحاسبة اعتبارا من اليوم الاثنين بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر شباط .ودعت الوزارة، وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة مقر الوزارة دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد …

ظهرت المقالة المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).