2022/02/21 | 09:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MP5_7dS-xDk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زهرة زنكنة تجول المحافظات لجمع قطع الاثاث القديمة من داخل المنازل بسبب شغفها بالتراث العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زهرة زنكنة تجول المحافظات لجمع قطع الاثاث القديمة من داخل المنازل بسبب شغفها بالتراث العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).