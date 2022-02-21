اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالقطع الأثرية النادرة في بغداد

2022/02/21 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الأثرية غربي بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلت /المعلومة/ نسخة منه إنه “وفقاً لمعلومة استخبارية دقيقة وبعد عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول اثنين من المطلوبين بتهمة المتاجرة بالآثار وانتحال صفة، تمكّنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية […]

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