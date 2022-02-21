خشان عن إعادة فتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية: ننتظر قرار المحكمة الاتحادية الاربعاء

2022/02/21 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها بشأن قانونية إعادة فتح التشريح لمنصب رئاسة الجمهورية الاربعاء المقبل.وقال خشان في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة ايرث نيوز، إن “الاربعاء المقبل ستنظر المحكمة الإتحادية دعوى الطعن في قرار هيأة رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.وأضاف […]

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