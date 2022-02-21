النيابة العامة السعودية تكشف عقوبة

2022/02/21 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النيابة العامة السعودية عقوبة من "يُحقر" علم المملكة أو يُقدم على إهانته، مشيرة إلى أنها تصل للسجن سنة والغرامة

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