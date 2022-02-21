حسن أحمد يعود لقيادة غزلان البادية

2022/02/21 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي عن تسمية حسن أحمد مدرباً لفريق الكرة في النادي خلفاً للمستقيل حيدر عبودي.وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنَّ" الإدارة وافقت على استقالة المدرب حيدر عبودي وتسمية المدرب حسن احمد لقيادة فريق كرة القدم الأول يساعده بهاء كاظم وضياء فالح ، وصلاح هاشم مدرباً للياقة البدنية، ومحمد عبد الزهرة مدرباً لحراس المرمى".وقدمت إدارة النجف شكرها للمدرب السابق حيدر عبودي؛ لِمَا قدمه للفريق من خدمات طيلة مدة وجوده مع الغزلان.

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