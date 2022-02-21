النفط تكشف تفاصيل مفاوضات مع شركات عالمية لتطوير حقول عكاز

2022/02/21 | 09:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، تفاصيل المفاوضات التي تخوضها مع شركات عالمية تطوير حقول الغاز.

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وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية حامد الزوبعي للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (21 شباط 2022)، إن "مناقشات معمقة تجري حاليا بين شركة (هاليبرتون) لخدمات الطاقة وشركة النفط الوطنية لتطوير حقل غاز (عكاز)"، متوقعا "التوصل إلى نتائج نهائية قريبا".

وأوضح أن "الوزارة سبق أن تواصلت مع شركات إقليمية وعالمية قبل التفاوض مع شركة (هاليبرتون) لغرض التوصل إلى اتفاق يحقق الأهداف المخطط لها بتطوير حقل (عكاز) بعد أن تمت إحالته ضمن جولة التراخيص الثالثة في العام 2010 إلى شركة (كوكاز) الكورية التي لم تستطع إكمال أعمالها بسبب أحداث عصابات داعش الإرهابية وانسحبت بعد ذلك".

وأعلن الزوبعي أن "إنتاج العراق من الغاز المصاحب سيصل إلى 2 مليار و700 مليون قدم بحلول العام 2025، ما يمثل نسبة 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي".

وبين أن "الإنتاج حاليا بحدود مليار و500 مليون قدم مكعب يومي قياسي من الغاز المصاحب، بينما يبلغ إنتاجه من حقول الغاز الحر (حقل السيبة الوحيد بالبلاد) نحو 50 مليون قدم مكعب تذهب مباشرة إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية".

ولفت الزوبعي إلى "إرسال العقد الأولي لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد أن تم توقيعه بين شركة النفط الوطنية وشركة (SINOP) الصينية، وسيوفر ما لا يقل عن (100) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف في اليوم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط، انجاز ما نسبته 51% من مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان.

وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم وفقاً لبيان صادر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (19 شباط 2022)، إن "هذا الانجاز يأتي في إطار جهود وخطط وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية عبر ذراعها التنفيذي شركة نفط ميسان لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة".

وأشار جاسم إلى أنه "تواصل الشركة جهودها الرامية لتطوير هذا القطاع عبر تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية التي تنعكس على حياة المواطن بالدرجة الأولى من خلال دعم قطاع الكهرباء وتنفيذ مشروع معالجة الغاز في حقل الحلفاية بطاقة (300) مليون قدم مكعب قياسي"، مبيناً أن "المشروع ينفذ من قبل شركة بتروجاينا الصينية والمقاول الرئيسية للحقل شركة CPECC الصينية فضلا عن مجموعة من الشركات الثانوية وبإشراف ومتابعة لجنة فنية مختصة في شركة نفط ميسان".

وبين، أن "مدة تنفيذ المشروع 30 شهراً لبناء المنشآت، و30شهراً أخرى للتشغيل والصيانة، وبلغت نسب الانجاز الفعلي 51 ٪ لغاية تاريخ 14 شباط 2022، حيث من المقرر انجاز المشروع وبدء التشغيل التجريبي منتصف عام 2023".

وعن أهمية المشروع قال معاون المدير العام لشؤون الإنتاج أحمد رحيم أحمد: إن "الجهود المشتركة تهدف إلى معالجة جميع كميات الغاز المصاحب المنتج في حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق، والاستفادة منها لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف بالإضافة لإنتاج الغاز السائل غاز الطبخ والكبريت ، فضلا عن إنتاج مكثفات النفط +C5 التي سيتم حقنها مع النفط المصدر لتحسين المواصفات المطلوبة إضافة لاستخدامها بالصناعات الأخرى".

وأضاف، أن "المشروع الذي سوف يوقف حرق الغاز في الحقل حفاظاً على البيئة قابل للتوسعة حيث سيعالج ايضا الغاز الخام من حقول الجهدالوطني العمارة، ونور، والفائض من حقول ميسان".

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