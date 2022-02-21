نيران النفط المصدر عبر الإقليم تنذر بالتهام التحالف الثلاثي

2022/02/21 | 09:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… توقعت اطراف سياسية، حدوث شرخ بين حزب بارزاني والأطراف المتحالف معها لغرض تشكيل حكومة الأغلبية، موضحة ان مخالفة قرار المحكمة والوقوف ضده لن يأتي بغير النتائج السلبية على مستقبل التحالفات.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل لـ /المعلومة/، ان “قرار المحكمة الاتحادية يمثل اكبر اختبار لمسعود البارزاني، خصوصا وانه تحالفَ […]

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