خبير قانوني يوضح صلاحيات الحكومة تجاه تحديد سعر صرف الدولار

2022/02/21 | 09:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى صلاحيات الحكومة تجاه تحديد سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، لافتا الى ان الامن الاقتصادي من أولى اوليات حكومة تصريف الاعمال.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الأمن الاقتصادي هو من أولى اولويات حكومة تصريف الأمور اليومية ومستثنى من مفهوم تصريف الاعمال أو الأمور اليومية، ويمكن وفق هذا الامر […]

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