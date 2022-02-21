الغاز المصاحب لايكفي محطات العراق حتى لو تم ايقاف حرقه بالكامل.. 20% من الحاجة موجودة في حقول الحر

2022/02/21 | 09:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تتطلع وزارة النفط لايقاف الغاز المحروق في العراق بالكامل في عام 2025، ليصل مجمل ما ينتجه العراق من الغاز 2700 مقمق، وهو رقم يشغل قرابة 12 الف ميغا واط من الكهرباء.

وينتج العراق من الغاز المصاحب 2700 مقمق تخرج مع انتاج العراق البالغ 4 ملايين برميل نفط يوميًا، يستثمر العراق منها قرابة 1500 مقمق، فيما يتم حرق 1200 مقمق، لذا فأن العراق يستورد من ايران نحو 1700 مقمق وهو مايمثل حاجته الكاملة لتشغيل محطاته الكهربائية.

وبينما يعمل العراق على ايقاف حرق الـ1200 مقمق من الغاز المصاحب بحلول 2025، سيكون العراق في حينها بحاجة الى 500 مقمق ايضًا، لذا سيعمد على انتاجها من الغاز الحر في حقول المنصورية وعكاز، أي ان العراق بحاجة لـ3200 مقمق لتشغيل محطاته الكهربائية بالكامل، لذا فأن الغاز المصاحب اذا تم استثماره بالكامل سيسد 80% فقط من حاجة العراق، لذا فأن الـ20% الاخرى التي يحتاجها العراق ستكون موجود في حقول الغاز الحر.

وهذا مادفع النفط الى الدخول بمفاوضات مع شركة (هاليبرتون) العالمية لتطوير حقل غاز (عكاز) في محافظة الأنبار، فيما أرسلت فيه العقد الأولي لتطوير حقل المنصورية الغازي لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة اللازمة بشأنه.

وقال وكيل الوزارة، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية حامد الزوبعي إن “مناقشات معمقة تجري حاليا بين شركة (هاليبرتون) لخدمات الطاقة وشركة النفط الوطنية لتطوير حقل غاز (عكاز)”، متوقعا “التوصل إلى نتائج نهائية قريبا”.

وأوضح أن “الوزارة سبق أن تواصلت مع شركات إقليمية وعالمية قبل التفاوض مع شركة (هاليبرتون) لغرض التوصل إلى اتفاق يحقق الأهداف المخطط لها بتطوير حقل (عكاز) بعد أن تمت إحالته ضمن جولة التراخيص الثالثة في العام 2010 إلى شركة (كوكاز) الكورية التي لم تستطع إكمال أعمالها بسبب أحداث عصابات داعش الإرهابية وانسحبت بعد ذلك”.

وأعلن الزوبعي أن “إنتاج العراق من الغاز المصاحب سيصل إلى 2 مليار و700 مليون قدم بحلول العام 2025، ما يمثل نسبة 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي”.

وبين أن “الإنتاج حاليا بحدود مليار و500 مليون قدم مكعب يومي قياسي من الغاز المصاحب، بينما يبلغ إنتاجه من حقول الغاز الحر (حقل السيبة الوحيد بالبلاد) نحو 50 مليون قدم مكعب تذهب مباشرة إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية”.

ولفت الزوبعي إلى “إرسال العقد الأولي لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد أن تم توقيعه بين شركة النفط الوطنية وشركة (SINOP) الصينية، وسيوفر ما لا يقل عن (100) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف في اليوم”.

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