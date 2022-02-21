النفط تفاوض “هاليبرتون” العالمية لتطوير عكاز الغازي

2022/02/21 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت وزارة النفط ،الاثنين، عن دخولها بمفاوضات مع شركة هاليبرتون العالمية لتطوير حقل غاز عكاز في محافظة الأنبار، في وقت أرسلت فيه العقد الأولي لتطوير حقل المنصورية الغازي لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة اللازمة بشأنه.وقال وكيل الوزارة، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية حامد الزوبعي في تصريح لـ”الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/ إن “مناقشات معمقة تجري […]

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