القبض على 13 متهماً بقضايا مختلفة في كربلاء

2022/02/21 | 09:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 13 متهماً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، إنه “القت مفارز اجرام الحسينية القبض على المتهمين ( ع) و (س) والذين تم القبض عليهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بسرقة محولة كهرباء مع ملحقاتها في قضاء الحسينية وتم توقيفهما وفق […]

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