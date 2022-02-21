2022/02/21 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريستوفر_وارتون الكاتب: كريستوفر وارتوننشر المقال في ربيع عام 2005 في مجلة Myriad التي يصدرها اتحاد الطلاب في كلية وستمنستر- الولايات المتحدة—في البلدات والقرى الروسية لم يكن لدى الفلاح أو العامل العادي أي فهم لنظريات كارل ماركس وفريدريك إنغلز، ولم يكن بإمكانهم تحديد ماهية العمل المأجور الذي يشكل أساس ثورة البروليتاريا والأيديولوجيا الشيوعية.



كان الفلاحون الروس، في أغلبهم، غير مبالين بسذاج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطرقة والمنجل: دور الرموز والطقوس في الثورة الروسية - كريستوفر وارتون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطرقة والمنجل: دور الرموز والطقوس في الثورة الروسية - كريستوفر وارتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).